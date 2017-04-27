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Bedelli Askerlik Hakkında Başbakan’dan Açıklama

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Bedelli Askerlik Hakkında Başbakan’dan Açıklama
Bu haber 27 Nisan 2017 - 14:01 'de eklendi .

Bedelli askerler çıkacak mı? 2017 referandum programlarında geçtiğimiz günlerde programa katılan Başbakan Binali Yıldırım bedelli çıkar mı sorusunu cevaplamıştı.

Birçok kişinin merakla beklediği bedelli askerlik konusu hakkında birçok açıklama da bulundu; ama noktayı Başbakan Binali Yıldırım koydu. Geçtiğimiz haftalarda Trt’nin ortak yayının da referandum hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, bedelli askerlik hakkında sorunun sorulması ile birlikte” Yok böyle bir şey, programımızda gündemimizde yok” dedi. Milli Savunma Bakanı Işık’da “ gündemimizde bedelli askerlik yok” diyerek hükümetin bu konuda ki düşüncesini belirtmiş oldu. Peki bu bedelli askerlik ne kadar sürede bir olmuş ve kaç defa olmuş? Bunu cevaplayalım.

Bedelli Askerlik Kaç Defa Çıktı?





Türkiye Cumhuriyeti tarihimizde daha önce birçok defa bedelli askerlik kararı çıkmıştı. Şimdiye kadar 10 kez bedelli askerlik çıkarıldı ve bunların sebepleri ise, değişiklik göstermekte. 1980 darbesinden sonra çıkan bedelli askerlik ise, 4. Tarih olarak da bedelli askerliklerin ne zaman çıktıklarını sizlerle paylaşalım: 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 70 bin kişi. Toplamda ise, bedelli askerlikten 1980’den bugüne 195 bin 834 kişi yararlandı.

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