SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkacak? Yasa Hakkında Son Durum

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkacak? Yasa Hakkında Son Durum
Bu haber 30 Nisan 2017 - 14:08 'de eklendi .

Bedelli askerlik ile ilgili çalışmalar hakkında yeni bilgiler geliyor. Gençler özellikle 2017’de bedelli askerlik çıkar mı çıkarsa ne zaman çıkar ve hangi yaş aralığında olacağını merak ediyor.

Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerliğin, birçok kesim tarafından  2017 yılı içerisinde çıkması çok uzak bir ihtimal görünüyordu. Bu konu hakkında, bir televizyon programında kendisine sorulan soru neticesinde cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik haberi bekleyen yüzbinlerce kişiye yeşil ışık yaktı.

Bedelli askerlik çıkacak mı? Sorusu sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan” bu sorunun muhatabının Başbakan Yıldırım olduğunu vurguladı ve arkasından da gerekirse bedelli askerlik çıkartılır diye açıklamada bulundu.

Bedelli Askerlik İçin Çalışma Var Mı?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamaları net ifadeler olmasa da, birçok kişi için umut oldu. Bedelli askerlik bekleyen kişiler, bu açıklama sonrasında yeni gelişmelerin olacağını düşünürken, kimileri ise, bu açıklamayı çok genel buldu. Bedelli askerlik hakkında şuan için bir çalışmanın olmadığını ve hükümet yetkililerince bir açıklamanın dahi bulunmadığını da belirtelim. Bedelli askerlik hakkında Şubat ayında bir açıklamada bulunan Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak ise, “Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil.” Açıklamasında bulunduğunu da belirtelim.

Buna Bakın!  Akıllı Telefonlardaki MHRS Programı ile Randevu Almak
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Facebook’un Som BombalarıFacebook’un Som Bombaları
Vikipedi Neden Engellendi? Wikipedia Nedir ve Neden Girilmiyor?Vikipedi Neden Engellendi? Wikipedia Nedir ve Neden Girilmiyor?
İzinsiz Dinleniyor Olabilirizİzinsiz Dinleniyor Olabiliriz
Facebook’a Yeni Login ÖzelliğiFacebook’a Yeni Login Özelliği
NASA 2012’den Kalan Uzaydan Gece Görüntülerini YayınladıNASA 2012’den Kalan Uzaydan Gece Görüntülerini Yayınladı
Youtube Canlı Yayın Yapmak için Abone Sayısını DeğiştiriyorYoutube Canlı Yayın Yapmak için Abone Sayısını Değiştiriyor
Türkiye’de Öğrencilere Spotify Premium Yarı FiyatınaTürkiye’de Öğrencilere Spotify Premium Yarı Fiyatına
iPhone Yavaşlama Sorunu ÇözümüiPhone Yavaşlama Sorunu Çözümü
SON DAKİKA