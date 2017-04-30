Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkacak? Yasa Hakkında Son Durum

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Bedelli askerlik ile ilgili çalışmalar hakkında yeni bilgiler geliyor. Gençler özellikle 2017’de bedelli askerlik çıkar mı çıkarsa ne zaman çıkar ve hangi yaş aralığında olacağını merak ediyor.
Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren bedelli askerliğin, birçok kesim tarafından 2017 yılı içerisinde çıkması çok uzak bir ihtimal görünüyordu. Bu konu hakkında, bir televizyon programında kendisine sorulan soru neticesinde cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik haberi bekleyen yüzbinlerce kişiye yeşil ışık yaktı.
Bedelli askerlik çıkacak mı? Sorusu sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan” bu sorunun muhatabının Başbakan Yıldırım olduğunu vurguladı ve arkasından da gerekirse bedelli askerlik çıkartılır diye açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamaları net ifadeler olmasa da, birçok kişi için umut oldu. Bedelli askerlik bekleyen kişiler, bu açıklama sonrasında yeni gelişmelerin olacağını düşünürken, kimileri ise, bu açıklamayı çok genel buldu. Bedelli askerlik hakkında şuan için bir çalışmanın olmadığını ve hükümet yetkililerince bir açıklamanın dahi bulunmadığını da belirtelim. Bedelli askerlik hakkında Şubat ayında bir açıklamada bulunan Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak ise, “Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil.” Açıklamasında bulunduğunu da belirtelim.