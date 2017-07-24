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Beşiktaş Konyaspor maçına bileti almak için adres TFF

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Beşiktaş Konyaspor maçına bileti almak için adres TFF
Bu haber 24 Temmuz 2017 - 20:46 'de eklendi .

Beşiktaş Konyaspor maçı için bilet satışı başlıyor. TFF, Samsun’da oynanacak olan Süper Kupa finali taraftarkulubu.tff.org adresinde 25 Temmuz salı sabahı saat 10:00’dan itibaren satışta olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Konyaspor, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Konyaspor Süper Kupa maçı bilet almak isteyenler için adres, taraftarkulubu.tff.org olarak açıklandı. 25 Temmuz salı günü satışa çıkacak olan biletler için hem Beşiktaş hem de Konyaspor taraftarı bekleyişe geçti.

FİNAL 6 TEMMUZ’DA SAMSUN’DA

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak olan final mücadelesi Samsun Yeni Stadyumunda olacak. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2017-2018 sezonuna kupa ile başlamış olacak.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Samsun Yeni Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş Konyaspor maçında bilet fiyatları, Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 50 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için ise 100 TL olarak belirlendi.

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