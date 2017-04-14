Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri

UEFA Avrupa Ligi’nde Fransız takımı O. Lyon ile karşılaşan Beşiktaş ikinci maçında Lyon’u devirir ya da farklı bir şekilde avantajlı skor ile tur atlamayı başarırsa önünde güçlü rakipler yer alıyor.

UEFA Yarı final maçında Avrupa’nın en iyi takımları yer alırken uzun zamandır Galatasaray’dan başka Yarı Final yüzü gören Türk takımı da olmamıştı. Beşiktaş ise hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor. Yarı finaller ise 4 ila 11 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş’ın Yarı Final Rakipleri Kimler Olabilir?

Ajax, Schalke 04, Anderlecht, M. United, Celta Vigo, Genk olabilir.

Kura çekimi 21 Nisan 2017 tarihinde yapılacak.