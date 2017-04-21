Beyaz Show Konukları Belli Oldu! Ustalar Kanal D’de Buluşuyor

00:28 - Gemi Kurdu Bulundu
23:54 - Az Kalsın Dünyaya Göktaşı Çarpıyordu
18:27 - Aselsan Elektromanyetik Top Üretti
10:24 - Bitcoin Yasal Hale Geldi
00:35 - Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
23:54 - MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
23:28 - Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
18:00 - Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
16:45 - Facebook Panik Yarattı
Beyaz Show konukları bu hafta çok konuşulacak. 21 Nisan cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde Kanal D’de ustalar geçidi olacak. Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam başta olmak üzere pek çok konuk izleyici ile buluşacak.
Beyaz Show, 1 haftalık aranın ardından bomba gibi konu ve konukları ile ekrana geliyor. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show’da bu hafta arabesk fantezi rüzgarı esecek. Büyük ustalar eserleri ile Kanal D’de olacak.
21 Nisan cuma gecesi yayınlanacak Beyaz Show yeni bölümde Aris Susam, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu gibi ustaların yanında son zamanlarda oynadığı filmlerde gösterdiği performans ile dikkat çeken Büşra Pekin konuk olacak.
Beyaz Show, 21 Nisan cuma akşamı saat 23:30’dan itibaren Kanal D ekranlarına gelecek.