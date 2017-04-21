Beyaz Show Konukları Belli Oldu! Ustalar Kanal D’de Buluşuyor

Beyaz Show konukları bu hafta çok konuşulacak. 21 Nisan cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde Kanal D’de ustalar geçidi olacak. Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam başta olmak üzere pek çok konuk izleyici ile buluşacak.

Beyaz Show, 1 haftalık aranın ardından bomba gibi konu ve konukları ile ekrana geliyor. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show’da bu hafta arabesk fantezi rüzgarı esecek. Büyük ustalar eserleri ile Kanal D’de olacak.

21 Nisan cuma gecesi yayınlanacak Beyaz Show yeni bölümde Aris Susam, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu gibi ustaların yanında son zamanlarda oynadığı filmlerde gösterdiği performans ile dikkat çeken Büşra Pekin konuk olacak.

Beyaz Show Konukları – 21 Nisan











Beyaz Show, 21 Nisan cuma akşamı saat 23:30’dan itibaren Kanal D ekranlarına gelecek.