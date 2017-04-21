SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Aselsan Elektromanyetik Top Üretti

Bilim

Aselsan Elektromanyetik Top Üretti
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Beyaz Show Konukları Belli Oldu! Ustalar Kanal D’de Buluşuyor

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Beyaz Show Konukları Belli Oldu! Ustalar Kanal D’de Buluşuyor
Bu haber 21 Nisan 2017 - 7:34 'de eklendi .

Beyaz Show konukları bu hafta çok konuşulacak. 21 Nisan cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde Kanal D’de ustalar geçidi olacak. Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam başta olmak üzere pek çok konuk izleyici ile buluşacak.

Beyaz Show, 1 haftalık aranın ardından bomba gibi konu ve konukları ile ekrana geliyor. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla yıllardır cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show’da bu hafta arabesk fantezi rüzgarı esecek. Büyük ustalar eserleri ile Kanal D’de olacak.

21 Nisan cuma gecesi yayınlanacak Beyaz Show yeni bölümde Aris Susam, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu gibi ustaların yanında son zamanlarda oynadığı filmlerde gösterdiği performans ile dikkat çeken Büşra Pekin konuk olacak.

Beyaz Show Konukları – 21 Nisan






Beyaz Show, 21 Nisan cuma akşamı saat 23:30’dan itibaren Kanal D ekranlarına gelecek.

Buna Bakın!  Başak Dizer Kaç Yaşında? Estetik Yaptırdı Mı?
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Gemi Kurdu BulunduGemi Kurdu Bulundu
Az Kalsın Dünyaya Göktaşı ÇarpıyorduAz Kalsın Dünyaya Göktaşı Çarpıyordu
Aselsan Elektromanyetik Top ÜrettiAselsan Elektromanyetik Top Üretti
Bitcoin Yasal Hale GeldiBitcoin Yasal Hale Geldi
Beşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final RakipleriBeşiktaş Turu Atlarsa Rakibi Kim Olacak? BJK Yarı Final Rakipleri
MOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da KullanıldıMOAB Nedir? Bombaların Annesi MOAB Afganistan’da Kullanıldı
Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?Enceladus ve Europa Uydularında Yaşam Var Mı?
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
SON DAKİKA