BİM Aktüel Ürünler (21 Nisan Cuma) İndirimli Ürünler Raflarda Yerini Aldı

21 Nisan cuma BİM aktüel ürünler raflarda yerini aldı. Her hafta olduğu gibi bu haftada onlarca ürün, indirimli fiyata satışta olacak. Bim indirimli ürünlerde bu hafta en çok dikkat çekenler 23 Nisan çocuk bayramına özel getirilen ürünler oldu.

Türkiye’nin en büyük marketler zincirlerinden biri olan BİM, cuma akşamlarına özel satışa sunduğu aktüel ürünlerde bu hafta çocuklara öncelik verdi. 23 Nisan pazar günü kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara özel pek çok ürün satışta olacak.

BİM’de bu hafta en çok dikkat çeken 12 jant çocuk bisikleti olacak. 79 TL’ye satışta olacak bisiklet, özellikle çocukların büyük ilgisi ile karşılaşacak. BİM’den gelen açıklama ise, stoklarla sınırlı aktüel ürünlerden almak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları yönünde. Özellikle büyük şehirlerde kalabalık semtlerde yer alan BİM’lerde indirimli ürünlerin kısa sürede bitebileceği belirtildi.

BİM Aktüel Ürünler – 21 Nisan Cuma









