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BİM Aktüel Ürünler 28 Nisan Cuma Günü İndirimli Fiyatlarla Satılacak

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BİM Aktüel Ürünler 28 Nisan Cuma Günü İndirimli Fiyatlarla Satılacak
Bu haber 27 Nisan 2017 - 11:23 'de eklendi .

BİM Aktüel ürünler de 28 Nisan Cuma günü birçok üründe indirim bulunuyor. BİM marketlerinde stoklarla sınırlı olan bu ürünlere mağazalardan ulaşabilirsiniz.

Bim Marketin 28 Nisan tarihi itibari ile halka indirimli olarak sunacağı ürünler arasında mutfakların vazgeçilmezleri olan çaydanlıklar, tencereler ve tava modelleri yer almaktadır. Bayanların mutfakların da olmasını istediği daha bir çok model ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekebilecek olması bayanların gözlerinin 28 Nisan tarihi itibari ile Bim Mağazalarına yönelmiş olduğunun göstergesidir.

Belirli günlerde yapılmış olan bu indirimli ürünlere olan rağbet hem market açısından hem de halk açısından artık alışılmış bir durum haline gelmiş ve insanlar alışveriş listelerini hazırlarken Bim Marketin indirim kataloğuna bakarak hazırlamaktadırlar. Bim Marketi ürünlerini süslü raflara koyarak değil ürünlerinin kalitesinden dolayı halka hitap etmesine göstermektedir Bundan dolayı da diğer marketlerde görülmekte olan süslü püslü olan raf dizaynını Bim Marketlerinde görmeniz mümkün değil gibi gözükmektedir.

BİM Aktüel Ürünleri





bim 28 nisan aktüel ürünler

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