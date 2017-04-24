BİMER Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) başvuru ve şikayet işlemleri internetten online ortamda yapılabiliyor. BİMER Başvurusu herkes tarafından yapılabilmektedir.

BİMER; Türkiye Cumhuriyeti’nde yer alan her insanın kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik dilek ya da şikayetleri konu alarak meydana getirilen bir platform olarak ön planda yer almaktadır. Bu aşamada da müracaat edebilecek olan kişiler; BİMER’e gerçek ihbarlarda bulunarak; herhangi bir kurumun işleyişi konusunda da fikirlerini beyan edeceklerdir. BİMER’e yapılan başvurular Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre 15 günlük bir süre zarfında tamamlanacak ve şikayetlerini ileten kişilere yönelik bilgilendirme süreci de tamamlanacaktır.

BİMER Başvuruları Takip Edilebiliyor









BİMER’e yapılan başvuruları takip etmek de mümkündür. BİMER’e yapılan söz konusu şikayetleri değerlendirme esnasında; olumsuz yönde müracaat edilen kişilere bir takip sayısı verilip; bu anlamda çalışma sürecini de takip etmeleri konusunda da bu tür unsurlara yer verilecektir. BİMER’e yapılan başvurular ile bu tür takipler de sağlanacak ve bu kapsamda da önemli gelişmelere yer verilerek kamu kurumlarının düzenleme işlemi de başarı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. En kısa sürede halledilecek olan bu olumsuz durumlar hakkında da belli gelişmelere yer verilecektir.