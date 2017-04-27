BİMER’e İnternetten Başvuru Nasıl Yapılır?

Bimer başvuru internetten nasıl yapılmaktadır? Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) başvuru ve şikayet işlemleri tek tıkla yapılabiliyor.

BİMER olarak bilinen Başbakanlık Bilgi Merkezi; herhangi bir vatandaşın şikayetini değerlendirme konusunda meydana getirilmiş bir platformu olarak kabul görmektedir. Yalnız şikayette bulunacak olan kişilerin müracaat esnasında kişisel bilgilerine de yer vermesi gerekmektedir. Bu şekilde de BİMER sistemine kayıt olacak olan kişiler; ilgili şikayetlerini beyan edebilecek ve bu durum ile de en kısa süre içerisinde ilgilenilmesi durumunu da ortaya çıkaracaktır. BİMER sistemine yapılan başvurularda kişilerin sisteme dahil olması gerektiğinden dolayı; şikayeti kimin gerçekleştirdiğine dair bilgi sahibi de olunmak için bu tür bir yol izlenmiştir.

BİMER Başvuruları İnternetten Yapılabiliyor









İnternet üzerinden yapılan başvurularda; müracaat edecek olan kişilerin kimlik numarası ile kayıt olma seçeneğini değerlendirmeye alacaklardır. Kimlik numarasının dışında kişinin adı ve soyadı, anne kızlık soyadı, telefon numarası gibi unsurlar da başvuru sürecinde paylaşılacak olan bilgiler olarak kendini göstermektedir. Bu bilgiler paylaşıldıktan sonraki süreçte de telefonlara gelecek olan doğrulama kodu kapsamında müracaat süreci tamamlanmış olacak ve gerekli şikayetler de BİMER kapsamında iletilecektir.