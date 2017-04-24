Bir Sorun Mu Var Başvuru Formu – Show TV Bir Sorun mu Var Yarışması Başvuruları

Show TV ekranlarının sevilen yarışma programı Bir Sorun Mu Var soruları ile milyonları ekranlara tıklıyor. Bir Sorun Mu Var yarışması başvuru formu hakkında detaylı bilgiler.

Televizyon ekranlarında yer alan dizi ya da programların daha üst seviyelere çıkması özellikle reyting sonuçlarında karşımıza çıkabiliyor. Show TV ekranlarında yeni bir yarışma programı da yer almaya başladı. Yarışma programlarına bakıldığında Kim Milyoner Olmak İster’i tahtından etmek için yapılan bu programlarda şuan en başarılısı Bir Sorun Mu Var olarak gözüküyor.

Bir Sorun Mu Var Başvurusu









Bir Sorun Mu Var yarışmasına başvurmak için burada yer alan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Ardından uygun bulunursanız size yapımcı firma yetkilileri geri dönüş sağlayacaktır.