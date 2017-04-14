Bitcoin Yasal Hale Geldi

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Sanal para birimi olarak kendini gösteren Bitcoin; internet platformunda çoğu web sitesinde geçerek; aynı zamanda da kullanıma açılan bir para birimi olarak değerlendirilmektedir.
Son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelerle beraber; Sanal Para Birimi Kanunu kapsamında birtakım ülkeler de Bitcoin para birimini kullanmaya başlayarak; bu alanda sanal ile gerçekliği bir nevi birleştirme çalışması içerisinde bulunabiliyorlar.
Sanal uygulamalar konusunda öncü bir konumda yer alan Japonya; sanal paralar konusunda da yasalar çıkararak; söz konusu birimlerin de gerçek hayatta kullanıma açılmasını sağlamaktadır. Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini gerekli vergilendirme işlemlerini de dahil ederek; hayat içerisinde de kullanıma açan Japonya; bu alanda çalışma yapan ilk ülke olarak, farklı noktada bir adım atmaya başladı. Teknoloji konusunda önemli bir noktada yer alan Japonlar, bu alanda da teknolojik faaliyetleri hayata geçirmek için çalışmalar yapıyor.