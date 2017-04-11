Bluetooth 5 Gündemde

14:25 - Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
14:00 - Google Japon Devini Satın Alıyor
13:58 - iPhone 8’in Çıkış Tarihi
12:50 - Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
12:47 - Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor
12:26 - Whatsapp’ta Para Gönderme Özelliği
12:25 - Cinsellik İçeren Oyunlara Yoğun İlgi
11:50 - Uykusuzluk Geni Keşfedildi
11:49 - Twitter’dan ABD Hükümetine Dava Şoku
Bluetooth; veri gönderme işleminde herhangi bir mobil veri kullanmadan sağlanması durumunda etkili bir noktada yer almaktadır.
Bluetooth; bu aşamada eskisine oranla pek fazla tercih edilmeyip; genel olarak internet seçeneği tercih edilse de son çare olarak gündeme geldiğinden dolayı halen daha bilgisayarlarda ve akıllı telefon modellerinde yer almayı sürdürmekte ve son model mobil cihazlarda da yer almaktadırlar.
Bluetooth; veri gönderme faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni model teknolojik cihazlarda yer almasına bağlı olarak da kendini geliştirmekte ve Bluetooth 5 ile yeniden gündeme gelerek; daha güncel bir versiyonu ile kendini göstermeye çok yakın bir pozisyonda yer alabiliyor. Daha kapsamlı bir veri gönderme işlemini, gerçekleştirebilmek üzere güncellenen Bluetooth 5 adlı program kapsamında daha aktif bir biçimde ver paylaşabilme imkanına da erişebilecek ve bu özellik ile herhangi bir ücret ödeme durumuyla da karşı karşıya kalmayacaksınız.