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Bluetooth 5 Gündemde

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Bluetooth 5 Gündemde
Bu haber 11 Nisan 2017 - 10:31 'de eklendi .

Bluetooth; veri gönderme işleminde herhangi bir mobil veri kullanmadan sağlanması durumunda etkili bir noktada yer almaktadır.

Bluetooth; bu aşamada eskisine oranla pek fazla tercih edilmeyip; genel olarak internet seçeneği tercih edilse de son çare olarak gündeme geldiğinden dolayı halen daha bilgisayarlarda ve akıllı telefon modellerinde yer almayı sürdürmekte ve son model mobil cihazlarda da yer almaktadırlar.

Bluetooth; veri gönderme faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni model teknolojik cihazlarda yer almasına bağlı olarak da kendini geliştirmekte ve Bluetooth 5 ile yeniden gündeme gelerek; daha güncel bir versiyonu ile kendini göstermeye çok yakın bir pozisyonda yer alabiliyor.  Daha kapsamlı bir veri gönderme işlemini, gerçekleştirebilmek üzere güncellenen Bluetooth 5 adlı program kapsamında daha aktif bir biçimde ver paylaşabilme imkanına da erişebilecek ve bu özellik ile herhangi bir ücret ödeme durumuyla da karşı karşıya kalmayacaksınız.

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