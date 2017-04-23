Boluspor Bandırmaspor Maçı Hangi Kanalda? TFF 1. Lig TRT Spor Canlı

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TFF 1. Lig’de haftanın kritik mücadelelerinden birinde bugün Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Boluspor ilk 6, Bandırmaspor ise kümede kalmak için mücadele ediyor. Boluspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda sorularına cevap ise TRT yönetiminden geldi.
Boluspor Bandırmaspor mücadelesi günün sonucu en çok merak edilen mücadelelerinden biri olacak. Boluspor, geçtiğimiz hafta kritik maçta Altınordu’ya 2-0 mağlup oldu ve 6. sıradaki Ümraniyespor ile puan farkının açılmasına engel olamadı. Fuat Çapa’nın öğrencileri, saha ve seyirci avantajını kullanmak ve zorlu maçta sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bandırmaspor cephesinde ise geçtiğimiz hafta şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe’yi mağlup etmenin morali var.Küme düşme hattında yer alan Bandırmaspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçında sahadan galibiyetle ayrılmak, çıkışa geçme ve küme düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek.
Bugün saat 13:00’te başlayacak kritik mücadele TRT Spor ekranlarında izleyici karşısına gelecek.