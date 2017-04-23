SON DAKİKA

Teknoloji Haberleri
Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?

İnternet

Adil Kullanım Kotası Kalkıyor Mu?
Facebook Panik Yarattı

İnternet

Facebook Panik Yarattı
Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler

İnternet

Hackerler ile Başı Belada Olan Ünlüler
Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı

Mobil

Galaxy S8 İçin İlk TV Reklamı Yayınlandı
İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor

İnternet

İnstagram Anlaştığı Reklam Firmalarının Sayısını Artırıyor
Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor

İnternet

Facebook Yorum Tasarımını Değiştiriyor
Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor

İnternet

Facebook Canlı Yayını Bilgisayarlara Taşıyor
Kara Delik Yıldızı Yok Etti

Bilim

Kara Delik Yıldızı Yok Etti
Parçacık Fiziği Öğreten Oyun

Bilim

Parçacık Fiziği Öğreten Oyun
Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi

Mobil

Samsung S8 için 3 Ay Boyunca Koşulsuz Ücret İadesi
Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak

Mobil

Apple, Samsung’un Ürettiği OLED Ekranları Kullanacak
Google Japon Devini Satın Alıyor

İnternet

Google Japon Devini Satın Alıyor
iPhone 8’in Çıkış Tarihi

Mobil

iPhone 8’in Çıkış Tarihi
Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor

Mobil

Moto E4 Plus Kendini Gösteriyor
Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Bilim

Uzay Turizmi İçin Amazon Hisselerini Satıyor

Boluspor Bandırmaspor Maçı Hangi Kanalda? TFF 1. Lig TRT Spor Canlı

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Boluspor Bandırmaspor Maçı Hangi Kanalda? TFF 1. Lig TRT Spor Canlı
Bu haber 23 Nisan 2017 - 8:21 'de eklendi .

TFF 1. Lig’de haftanın kritik mücadelelerinden birinde bugün Boluspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geliyor. Boluspor ilk 6, Bandırmaspor ise kümede kalmak için mücadele ediyor. Boluspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda sorularına cevap ise TRT yönetiminden geldi.

Boluspor Bandırmaspor mücadelesi günün sonucu en çok merak edilen mücadelelerinden biri olacak. Boluspor, geçtiğimiz hafta kritik maçta Altınordu’ya 2-0 mağlup oldu ve 6. sıradaki Ümraniyespor ile puan farkının açılmasına engel olamadı. Fuat Çapa’nın öğrencileri, saha ve seyirci avantajını kullanmak ve zorlu maçta sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bandırmaspor cephesinde ise geçtiğimiz hafta şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe’yi mağlup etmenin morali var.Küme düşme hattında yer alan Bandırmaspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçında sahadan galibiyetle ayrılmak, çıkışa geçme ve küme düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek.

Boluspor Bandırmaspor Maçı Hangi Kanalda?





Bugün saat 13:00’te başlayacak kritik mücadele TRT Spor ekranlarında izleyici karşısına gelecek.

Buna Bakın!  King Kong Zirveye Tırmandı
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!Güçlü Lakaplı Gemi Artık Türkiye’nin!
Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!Telefonunuzun Ekranını Karartan Uygulama!
Call Of Duty’den SürprizCall Of Duty’den Sürpriz
Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya GönderdiÇin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi
Steam’e Yeni Rakip GeldiSteam’e Yeni Rakip Geldi
Facebook 360 Derece Kamerasıyla GeliyorFacebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok MemnuniPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun
Kredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü GeliyorKredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü Geliyor
SON DAKİKA