Borajet Kimin? Borajet İflas Mı Etti?

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Borajet iflas mı etti de yolcularını THY veya Anadolu jet taşıyacak soruları çoğalırken net açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Peki bu borajet kimin? işte cevabı…
Sivil havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Borajet’in başka firma tarafından satın alınmasının arından açıklamada bulundu. Borajet’in yapacağı uçuşlarını durdurma kararı almasının ardından SHGM daha önceki günlerde ilgili şirketten bilet alımı yapanların mağdur olmaması için gerekli çalışmayı yapacaını duyurdu. Bu şirketin yolcularını ise ilgili bilet tarihlerinde Türk Hava Yolları ve Anadolujet taşıyacak.
Borajet iflas etmemiş olup uçaklarında meydana gelen arızaların giderilmesi için bir süreliğine seferlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Borajet SBK Holding’e ait bulunmaktadır. 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren Holding bünyesine katmıştır.