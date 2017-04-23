Bordo Bereli Nasıl Olunur? Sınavlardaki Zorluk Şaşırtıyor

Bordo Bereliler Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en özel eğitimli askerleridir. Peki türlü eğitim ve sınavlardan geçerek bordo bereli nasıl olunur? İşte o sınavlar hakkında bilgi.

Türk ordusunun en önemli birliklerinden olan özel kuvvetlere bağlı bordo bereli birlikleridir.Komando birliklerinde 3,5 ay gibi bir zaman zarfın da insan doğasına aykırı eğitimler alırlar. Bu kişiler kara, deniz ve havak bağlı Astsubay ve Subay rütbelerinden olup, yine bu kuvvetler arasından seçilmiş kişilerdendir. Eğitimleri sırasında her türlü psikolojik ve bedensel baskı altında bulundurulurlar.

Psikolojik olarak bir bordo bereli için önemli olan görev ve emirlerdir. Hiçbir surette emir ya da görev sorgulanmadan yerine getirilir. Emire itaat etmeleri için eğitim dönemlerinde en ufak görülebilecek unsurlara kadar acı, kan ve kemikten yoğrulmuş kişilerdir. Aileleri artık vatandır. Onun için doğmuş onun için savaşacaklardır. Eğitimleri sırasında bedensel olarak her türlü zorluğa katlanmaları beklenir. Öyle ki açlık ya da tokluk gibi zorlu durumlar bile eğitim sırasında çok kolay ve basit görülebilecek sorunlardır. En yakın arkadaşlarının başının üstünde hedef bulunurken bacakları arasında ateş ederek yürürken hedefi vurması beklenir.

Bordo Bereli Sınavları









Peki, Bordo Berelilerin geçmesi gereken sınavlar nelerdir? Aşağıda sıralayacağımız bu sınavlar her insanın rahatlıkla ve hatta bin bir zorluklar içinde dahi katlanabileceği bir şey değildir. Bu sınavlar şu şekildedir;

Dondurucu soğuk ve aşırı sıcaklarda alışkanlık ve şartlara uyma, denizdeyaşam mücadelesi, paraşüt kullanma, kurbağa balık adam yüzme eğitimi,harita bilgisi ve okuma, düşmaniçlerine sızma harekâtları, taktikeğitimi, hedefyok etme, kaçma -kurtulma, Pusu atma ve kurtulma, keşif ve devriye, göğüs göğse muharebe, psikolojiksavaş, rehineoperasyonu, işkenceyedayanma.

Ayrıca İlk yardım ve yabancı dil eğitimi alırlar. En az iki dil bilme zorunlulukları vardır, Ayrıca Bordo Bereliler dünyada “güven atışı eğitimi” alan tek birlik olma özelliği taşır. Bu eğitimler sonucunda sınır içi ve sınır dışı görevlerine gönderilirler. Bu insanlar kendilerini vatanı ve milletine feda etmiş kişilerdir.