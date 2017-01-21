BTK Önlem Almayana Ceza Kesebilecek

BTK bilgisayarlarını zombi olarak kullandıranlara ve bunun için gerekli önlemleri almayanlara ceza verecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu siber güvenlik konusunda kullanıcıları gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor. Siber savaşların özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde artması yüzünden BTK yeni bir önlem alarak bazı düzenlemelere gitti. Sisteminde hackerlara karşı korumayan ve açık verenler ile gerekli tedbirleri almayanlara da kurum ceza kesebilecek. Zombi bilgisayarlar en çok DDos atak atak adı verilen zararlı amaçlar için kullanılıyor.

BTK, yeni KHk ile çok geniş yetkilere de ulaştı. Bunlardan en önemlisi kurumun yaptırım yetkisini elinde bulundurması. Cezanın miktarı ise bin TL ile 1 milyon TL arasında olabilecek. Operatör firmalarına da cezalar kesilebilecek.