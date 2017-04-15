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Burun Estetiği Ameliyatı Hakkında!

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Burun Estetiği Ameliyatı Hakkında!
Bu haber 15 Nisan 2017 - 18:01 'de eklendi .

Burun estetiği operasyonları günümüzde en yaygın olan operasyonlardan birisidir. Burunda meydana gelen anatomik olarak şekil bozuklukları ya da herhangi bir kaza soncunda oluşan burunda eğrilik gibi problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlayan operasyona verilen isim rinoplastidir. Bu operasyonların birçoğu şekil bozukluklarından dolayı olsa da bazı durumlarda nefes almada sıkıntı çıkartmasından dolayı da yani tamamen sağlıksal sebeplerden dolayı da cerrahi müdahale ihtiyacı duyabilmektedir.

Burun estetiği operasyonları bu yüzden çok sıklıkta kullanılan bir estetik uygulamadır. Burun insan yüzündeki duruşu bile etkileyebilmektedir. Günümüzdeki cerrahlar burun estetiği operasyonlarını kişilere göre farklılıklar gösteren bir operasyon olarak yorumlamaktadırlar. Burun estetiği operasyonları iki şekilde uygulanabilen bir estetik operasyondur.

-Açık burun estetiği operasyonu

-Kapalı burun estetiği operasyonu

Bu iki seçenekte hastalar adına tercih edilmekte olsa da şu anda hala popüler olan yöntem açık estetik müdahale yöntemidir. Her iki uygulama şeklinde de asıl önemli olan faktörün operasyonu gerçekleştirecek olan cerrahın tecrübesine ve de marifetine kalmış unsurlardır. Her iki tekniğinde avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcuttur. Her operasyonda olduğu gibi hastanın operasyon öncesinde ve de sonrasında üzerine düşen yapması gerektiği işlemler olduğunu unutmamak gereklidir.

Her uygulamanın hastalara bağlı olarak yani vücut tepkimelerine bağlı bir şekilde iyileşme süreci olduğu için uzmanlarınız ile görüşme gerçekleştirirken sizlere ortalama tarihler verilmektedir. Hastalar için en önemli konulardan birisi de operasyon süresi boyunca uzmanın söylemiş olduğu kurallara birebir uyulması şartıdır. En kolay operasyonlardan olan dudak büyütme de bile uyulması gereken kurallar olacaktır.

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