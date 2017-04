Call of Duty Mobil Platforma Giriyor

PC, Xbox, Wii gibi şirketlerin arkasından, söylentilere göre Activision, Call of Duty’nin mobil cihazlar için sürümünü geliştirmeye başlıyor.

ELEX, bilindiği üzere Çin’de büyük bir geliştirmeci ve dağıtımcı şirket, Activision ile birlikte başlattıkları Call of Duty’i geliştirmek ve mobil platforma taşıma çabaları ortaklıklarıyla başlamış bulunmakta. ELEX’in büyük bir şirket olması; Clash of Kings, Age of Warring Empire gibi başarılı oyunları mobil platformda ses getirmiş ve şirketin maddi durumu yerinde olmasına rağmen, Call of Duty ismi için ödemeye yapmayacaklarını belirtiyor. Call of Duty serisinden ve senaryosundan farklı kurgulanacağı söylenen oyun için, iki şirket üretim maliyetlerini ve oyundan kazanılan geliri paylaşacakları söyleniyor. Yeni çıkacak olan Call of Duty oyunu için her iki işletim sistemi (android ve iOS) içinde uygun olacağı söyleniyor.