13:04 - Call Of Duty’den Sürpriz
12:03 - Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi
11:36 - Steam’e Yeni Rakip Geldi
11:34 - Facebook 360 Derece Kamerasıyla Geliyor
11:31 - iPhone Kullanıcıları Bu Uygulamadan Çok Memnun
11:27 - Kredi Kartlarına Parmak İzi Sensörü Geliyor
11:25 - Minecraft’taki Büyük Tehlike
11:14 - Google Chrome’da Etkili Değişiklik Gün Yüzüne Çıkıyor
11:06 - Galaxy Note 8’e Beklenen Özellik
Call Of Duty, 2. Dünya Savaşı’ nı konu alan, oyunun yayınlanacağını resmen duyurdu.
Yapımcı şirket olan Activision; 2. Dünya Savaşı konulu, oyunun Call Of Duty WW 2 isminyle dağıtılacağını söyledi. Yeni bir proje ile, oyun severlerin karşısına çıkacak olan oyuna, ilgi şimdiden büyüdükçe büyüyor. Sosyal medyada oldukça büyük bir ilgi çeken Call Of Duty World War 2′ nin uzun süredir beklendiği söyleniyor. Call Of Duty World War 2, bilgisayarlar, layStation 4, Xbox One için tasarlanmış ve bu cihazlar için piyasaya sürülecek.
Başarılı bir oyun olacak ve kendisinden çok söz ettireceğini düşündüğümüz Call Of Duty World War 2; 26 Nisan 2017 tarihinde dağıtılacak. Yeni çıkacak olan Call Of Duty’ nin 2. Dünya Savaşı’ nı konu alan oyunu Xbox 360 içinde, tasarlanacağı düşünülüyor.