Call Of Duty’den Sürpriz

Call Of Duty, 2. Dünya Savaşı’ nı konu alan, oyunun yayınlanacağını resmen duyurdu.

Yapımcı şirket olan Activision; 2. Dünya Savaşı konulu, oyunun Call Of Duty WW 2 isminyle dağıtılacağını söyledi. Yeni bir proje ile, oyun severlerin karşısına çıkacak olan oyuna, ilgi şimdiden büyüdükçe büyüyor. Sosyal medyada oldukça büyük bir ilgi çeken Call Of Duty World War 2′ nin uzun süredir beklendiği söyleniyor. Call Of Duty World War 2, bilgisayarlar, layStation 4, Xbox One için tasarlanmış ve bu cihazlar için piyasaya sürülecek.









Başarılı bir oyun olacak ve kendisinden çok söz ettireceğini düşündüğümüz Call Of Duty World War 2; 26 Nisan 2017 tarihinde dağıtılacak. Yeni çıkacak olan Call Of Duty’ nin 2. Dünya Savaşı’ nı konu alan oyunu Xbox 360 içinde, tasarlanacağı düşünülüyor.