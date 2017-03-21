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Cem Yılmaz Yeni Filmi İçin Onu Seçti

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Cem Yılmaz Yeni Filmi İçin Onu Seçti
Bu haber 21 Mart 2017 - 10:14 'de eklendi .

Cem Yılmaz’ın yeni projesi ‘’Arif ve 216’’ hakkındaki bilgiler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Filmde ‘’G.O.R.A’’ filminde yolları kesişen Arif’in ve robot 216’nın maceraları anlatılacak. İlk iki filmde başrolü Özge Özberk ile paylaşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu film için başrol olarak Seda Bakan’ı tercih ettiğini açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Seda Bakan daha önce ‘’Kardeş Payı’’ dizisinde Feyza karakterini canlandırmıştı. Filmin geri kalan oyuncu kadrosu ve senaryosu hala gizliliğini korurken, çıkış tarihi hakkında da kesin  bir bilgi bulunmamakta. Cem Yılmaz hayranları film için bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda Seda Bakan’ın filmde Arif’in karısı Ceku’yu mu yoksa başka bir karakteri mi oynayacağı da hala açıklanmış değil.

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