CİMER Başvuru Sonucu Öğrenme ve Şikayet Dilekçesi Gönderme İşlemleri

CİMER şikayet dilekçesi yazarak kamuda gördüğünüz sorunları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne bildirebilirsiniz. Ayrıca CİMER başvuru sonucunuzu da öğrenebilmeniz mümkün.

Cimer’in açılımı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’dir. Vatandaşın sorunlarını çözmek için geliştirilen bu sistem, vatandaşlardan gelen soruları değerlendirmeye alacak ve en geç 1 ay içinde vatandaşa sorusu hakkında dönüş yapılacak. Bu sistem sayesinde devlet ile ilgili tüm sorunlarınız ve sorularınız çözüme kavuşmuş olacak.

https://basvuru.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx

Söz konusu sisteme yukarıda ki adresten ulaşabilirsiniz. Bu siteye giriş yaptıktan sonra, sizden isim, soyisim ve kimlik bilgileri istenilecektir. Bu bilgilerin hepsinin girilmesi zorunludur.









Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapılan şikayetlerin değerlendirilme süresi ise, 3 gün. www.turkiye.gov.tr üzerinden de Cimer’e ulaşabilmeniz mümkün. 2006 yılında kurulan Bimer ile Cimer’in farkı ise, Bimer’in Başbakanlığa bağlı olması, Cimer’in ise, Cumhurbaşkanlığına bağlı olmasıdır.