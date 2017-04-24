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CİMER Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

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CİMER Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
Bu haber 24 Nisan 2017 - 15:19 'de eklendi .

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşın sıkıntılarını çözüyor. CİMER şikayet ve başvuru işlemleri internet üzerinden yapılabilirken iletişim numarasından da vatandaşın derdi dinleniyor.

CİMER’in açılımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’dir. BİMER’ in çalışma prensibiyle aynı şekilde çalışan CİMER halka ilişkiler merkezi türündeki bir projedir. Bu proje, vatandaşın sorunlarına çare bulmak üzere devreye girmiştir. Başbakanlık’ a bağlı olarak yürüttüğü çalımasını 2006 yılında kurulan BİMER yani Başbakanlık İletişim Merkezi gibi, vatandaşları bilgi sahibi yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla oluşturulan proje, sorunlara en geç 30 gün içerisinde yanıt vermekle yükümlü. Böylelikle vatandaşlar 30 gün içerisinde aldıkları yanıtlarla hareket ediyor ve ya sorunlarını çözüyor.

CİMER Başvuru





CİMER için ayrılmış bir web sitesi bulunmamakta. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi; www.turkiye.gov.tr sitesinden ulaşılabilen bir pencere olarak hizmet veriyor. Bu siteye giriş yaparken ve ya mesaj yazarken üye olma zorunluluğunuz bulunmuyor. Halkın sorunlarını 7/24 iletebileceği Cumhurbaşkanlığı İletişim Sistemi giriş bölümünde sizden, Adınız, Soyadınız ve T. C Kimlik numaranız dışında bir şey istemiyor. Bununla birlikte görüş, şikayet ve önerilerinizi 7 gün 24 saat iletebileceğiniz bir destek sistemi oluşturulmuş gibi görünüyor.

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