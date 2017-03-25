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Çin 3 Kat Daha Hızlı Dünyanın En Hızlı Bilgisayarı

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Çin 3 Kat Daha Hızlı Dünyanın En Hızlı Bilgisayarı
Bu haber 25 Mart 2017 - 18:24 'de eklendi .

Sunway TaihuLight bugüne kadar olan tüm bilgisayarların hızından daha hızlı bir bilgisayarın tanıtımı yaptı.

Bu bilgisayar Dünyanın en hızlı bilgisayarı unvanını kazanmıştır. Çin tarafından üretilmiş olan bu süper bilgisayar daha önce dünya rekorunu kırmış olan Tianhe-2’nin hızının üç kat hıza sahip bir bilgisayardır. Dünya artık kullanabileceği süper hızda yepyeni bir bilgisayara sahip olmuştur. Bu süper bilgisayarın üretimi Çin’li mühendisler tarafından yapılmıştır. Çinli mühendisler bu bilgisayar için kendi geliştirmiş yöntemlerinden olan yoga teknolojisi ile yapımını tamamlamışlardır. Bu bilgisayar dünyanın en hızlı bilgisayarı olmasından dolayı süper bilgisayar olarak unvan verilmiştir.

Çin’in teknoloji açısından ilk sıralarda yer almasından dolayı bu haber çokta şaşırtıcı bir hal almamıştır aslında. Çin ileriye dönük teknoloji anlamımda insanlara ne tür değişimler yapacağı ise asıl merak edilen sorular arasında nerdeyse ilk sıralarda yerini almaktadır.

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