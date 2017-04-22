Çin Kargo Gemisi Tiencu-1’i Uzaya Gönderdi

Şinhua haber ajansı, ülkenin kuzeyinde bulunan; liman kenti olarak değerlendirilien Tiencin kentinde gerçekleşen uzaya kargo aracı gönderme işleminin haberini yapmakla görevliydi.

Haynan eyaletinde, Vınçang Fırlatma Merkezi kaynaklı, 19:41′ de fırlatılan kargo gemisinin, dünya yörüngesindeki uzay laboratuvarına, yakıt ikmali yapacak ve malzeme götüreceği açıklandı.

Dünyadan 380 kilometre uzaklıkta bulunan, Gök Saray adlı uzay labarotuvarına; kenetlenerek uzayda kenetlenme projelerinde tecrübe sahibi olacaklar. Tiencou-1, 2 ay süresince de, farklı bir yörüngede uzay araştırma projelerine devam edecek.









Toplam ağırlığı 13.5 ton olan uzay kargo gemisi, 6.5 ton yakıt ve uzayda hayatta kalmak için gerekli materyaller taşıyacak. Dünya üzerinde 6.5 ton ağırlığında yük taşıyabilecek ilk, uzay kargo gemisi oldu. Çin, bununla beraber; Amerika Birleşik Devletleri’ nin Cygnus ve Rusya’ nın Progress-MS uzay kargo gemilerinin önüne geçmiş oldu.