Cinayet İşleyenlerin Oranı Şaşırttı

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Cinayetlerin ruhsal bozukluklara sahip insanlar tarafından işlendiği tezi bir araştırmacı tarafından çürütüldü.
Yapılan araştırma ve inceleme sonucuna göre cinayet işleyenlerin %90’lık bir kısmı akıl sağlığı yerinde olan insanlardan oluşurken kalan %10’luk kısmı akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan insanlardan oluşuyor.
En normal, en mutlu görünen insanın bile cinnet geçirmeye ve cinayet işlemeye müsait olması sadece akıl sağlığı yerinde olmayan insanların cinayet işleyebileceği düşüncesini yerle bir eden unsurlardan biri. Ve aynı araştırmaya göre, ruhsal yetiyi kaybeden hastalıkların 10 tanesinden sadece 5’i ruhsal hastalık sınıfında sayılıyor. Araştırmayı bir akıl hastanesinde yürüten araştırmacı doktor. Şizofreni hastalarının ise karşısındakinden çok kendilerine zarar vermeye yatkın olduğunu belirtti.