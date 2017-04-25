Çinlilerden Yeni Bir Telefon

Çinli telefon üreticisi Xiaomi yeni amiral gemisi Mi 6 ürününü tanıttı, bu ürün oldukça dikkat çekecek bir ürün olarak dikkat çekiyor.

İlk başta tasarım olarak şık görüntüsü ile dikkat çeken bu yeni teknoloji harikası cihaz birbirinden etkileyici özellikleri ile kullanıcılardan büyük bir beğeni alacağa benziyor.

Cihaz ince bir tasarıma sahip ve etrafı çelikten yapılmış bir telefon. Bu telefon korunaklılık sınırlarını da aşacak bir cihaz olarak kullanıcılara bu alan dada iyi bir hizmet vereceğe benziyor, cihaz telefon sim kart girişlerinin dahi suya karşı korunaklı olması ile dikkat çekiyor, telefonun parmak izi sen sörü home tuşunun altına gömülmüş durumda. Xiaomi Mi 6 uygun olan fiyatına rağmen birçok telefon ile teknolojik ve kullanışlılık olarak piyasanın göz bebekleri ile çok rahat yarışabilecek bir tasarım olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu.