Cinsellik İçeren Oyunlara Yoğun İlgi

Animelerle ön planda olan Japonya, yeni bir Pazar ile de gündemde kalmaya başlayacak gibi görünüyor.

Adeta bir salgın olarak kendini gösteren animelere bağlı olarak kendini gösteren seks içerikli oyunlar; her ülkeden yoğun talep alacak şekilde yer almakta ve bu alanda geliştirmeye dair çalışmalar da yapılmaya devam edilmektedir. Böylelikle bu şekilde yer alacak olan oyunlara önümüzdeki günlerde sıkça tanıklık edebilme durumu da ortaya çıkabilecek gibi görünüyor.

Uzak Doğu’da oldukça popüler olan, anime karakterlerini içeren seks içerikli oyunlar; Japon dilinde olduğundan dolayı pek fazla ilgi görmüyordu. Son zamanlarda da bu tür oyunların İngilizce’ye çevrilmesinden dolayı Avrupa ve Amerika kıtasında yer alacak olan ülkelerde de ciddi bir pazar olarak gündemde yer alacak ve bu anlamda da yer almaya başlayarak; bol miktarda talep edilen oyunlar arasındaki yerini de alabilecektir.