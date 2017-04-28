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Cuma Mesajları – 28 Nisan Değişik Cuma Mesajları

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Cuma Mesajları – 28 Nisan Değişik Cuma Mesajları
Bu haber 28 Nisan 2017 - 11:25 'de eklendi .

Cuma mesajları ile 28 Nisan 2017 Cuma günü tüm müslüman kardeşlerinize güzel ve anlamlı ayrıca değişki cuma mesajları yollayabilirsiniz. İşte özel cuma mesajları…

Cuma günü, dinimizce; tüm müslümanların bayramı olarak bilinir. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat daha fazla sevap yazılır. Aynı kural, günahlar içinde geçerlidir ki, cuma günü işlenen günahlar da iki kat daha fazla yazılır. Cuma günü, günahlardan kaçarak ve tövbe ederek arınmanız için muhteşem bir gündür. Müslümanları toplayan ve kaynaştıran Cuma namazları her müslümanın kılmasının zorunlu olduğu bir namazdır. Cuma günleri, camiiler dolar, taşar. Cuma kelimesi ‘cem olmak’ anlamına gelir. Yani toplanmak birlik olmak anlamındadır. Her cum günü, cemaatin camiilerde toplanması bunun en güzel örneğidir. Cuma gününün önemi anlatılmakla bitmez, islam dünyasının en özel günlerinden birisi olan Cuma günü için, sevdiklerinize gönderebileceğiniz manevi mesajlardan birkaçını sizler için paylaşacağız.

Cuma Mesajları





Yağmurlu ve bereketli günler için kullanabileceğiniz; Rahmetin ve bereketin sağanak sağanak yağdığı, mübarek cuma gününde; tüm dualarınızın kabul olması, işleriniz ve başarınızın artması dileğiyle hayırlı cumalar.

Dua ve tövbelerinizin kabul edilmesi, kazancınızın bereketli, sağlığınızın daim olması, kalpleriniz ve evinizin huzurla dolu olması dileğiyle, hayırlı cumalar.

Elimde bir şey kalmadı deme.. Yüzünde oluşacak küçük bir tebessüm en büyük nimettir. Diyecek sözüm kalmadı deyip de susma.. Allah’ ın selamı en güçlü kelimedir. Kimseye yardım edemediği düşünüp, umutlarını yitirme, edeceğin dua en büyük yardımdır. Ümitsiz olduğunu düşünme, Rabbin kapısı her daim açıktır. Bol kazançlı, bol sevaplı, bol dualı hayırlı bir gün dileğiyle, cumanız mübarek olsun.

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