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Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

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Cuma Namazı Nasıl Kılınır?
Bu haber 28 Nisan 2017 - 10:59 'de eklendi .

Cuma namazı nasıl kılınır? Müslümanların mübarek günde camileri dolup taşırdığı bu özel günde Cuma Namazı Kılınışı ve namaz hakkında bilinmesi gerekenler…

Müminlerin en önemli günlerinden olan Cuma günü, içinde İslam’ın temel taşlarından olan namaz vaktini taşır. Bu gün içinde öyle bir saat vardır ki, eğer bu saat de dua edilirse duaların kabul olacağı Müslümanlara müjdelenir. Peki bu önemli günün namazı ise nasıl kılınmalıdır?

Cuma namazı: 4 rekâttır. İlk sünnet, 2 rekât farz, 4 rekât son sünnet, 4 rekât Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekât vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat namaz kılınır. Kılınış şekli itibarı ile ilk dört rekât tıpkı öğle namazının ilk sünneti kılar gibi kılınır. Ardından camii de ikinci bir ezan okunur ve imamın hutbeye çıkması ve hutbenin bitirilmesi beklenir. Hutbenin bitişi ardından imam minber’e geçer ve cumanın farzı için niyet edilerek cemaat ile farz namazı kılınır.




Farzın bitmesiyle beraber dört rekâtlık son sünnetin kılınması için niyet edilerek namaza başlanır. Ardından ise iki rekâtlık vaktin son sünneti kılınarak. Böylece Cuma namazı ifa edilmiş olunur.

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