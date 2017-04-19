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Cumhurbaşkanlığı Seçimi ne zaman yapılacak? Rerandum sonucu Türkiye 2019’da Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetilecek.
İlgili referandumun maddeleri arasında bazı maddeler önümüzdeki YSK kararının kesinleşmesinin ardından hemen yürürlüğe konulabilirken hükümet sisteminin değişmesi ve yerine yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelmesinden dolayı vatandaşlar özellikle twitterda önümüzdeki seçim ne zaman hangi tarihte yapılacak diye merak içerisindeler. AK Parti ve MHP referandum öncesinde yaptığı çalışmalar ile Evet oylarını %51 ile geçirmeyi başardı.
Hükümet, MHP ya da başka partiden destek alıp erken seçim kararı verebilir. Bu durumda 3 Kasım 2019’da yapılması gereken seçim daha erken bir tarihe alınmış olabilir.