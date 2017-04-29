Dayan Yüreğim Neden Final Yapıyor? Dizi Neden Bitti?

Dayan Yüreğim dizisini neden final bölümü ile ekranlara veda etti? FOX TV’de yayınlanan Dayan Yüreğim neden bitti? Elvan’ın katilinin kim olacağı belli oldu.

Dayan Yüreğim dizisi FOX TV ekranlarında iddialı bir giriş yapmasına rağmen istenilen başarıyı sağlayamadı. Ece Uslu, Berk Atan gibi önemli kişilerin yer aldığı dizide önemli sahneler de yer aldı. Dizi, 13. Bölümü ile ekranlara veda edecek. Elvan’ın katilinin kim olduğu ise final bölümünde ortaya çıkacak mı?

Dayan Yüreğim Neden Bitti?









Dayan Yüreğim, reyting sıralamasında yarıştığı günlerdeki dizilerin gerisinde kalarak istenilen başarıyı sağlayamamasından dolayı ekranlara final bölümü yaparak veda etme kararı aldığı sosyal medyada konuşuluyor.

