Denizlispor Elazığspor Maçı Hangi Kanalda? TRT Avaz Canlı Yayın

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Denizlispor Elazığspor maçı bugün oynanıyor. Son haftaların formda ekibi Elazığspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Ev sahibi takımın alt sıralarla arasında puan farkını arttırmaya ihtiyacı varken Elazığspor’un ise Play-off umudu çoktan kesilmiş gibi gözüküyor.
Denizlispor Elazığspor maçı bu akşam saat 15:00’te TRT Avaz ekranlarında olacak. Denizlispor Elazığspor maçı canlı izlemek için yapmanız gerekenler burada. Denizlispor son maçında deplasmanda Manisaspor’a gollü bir maç sonrası 3-2 mağlup olmuştu. Elazığspor ise kendi evinde geçtiğimiz hafta Samsunspor ile karşılaşmış 1-0 geriye düştüğü maçtan kırmızı kart görmesine rağmen 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.
Maç: Denizlispor Elazığspor
Saat: 15:00
Stadyum: Denizli Atatürk
Kanal: TRT AVAZ (Canlı İzle)
Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet Metin