Denizlispor Elazığspor Maçı Hangi Kanalda? TRT Avaz Canlı Yayın

Denizlispor Elazığspor maçı bugün oynanıyor. Son haftaların formda ekibi Elazığspor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Ev sahibi takımın alt sıralarla arasında puan farkını arttırmaya ihtiyacı varken Elazığspor’un ise Play-off umudu çoktan kesilmiş gibi gözüküyor.

Denizlispor Elazığspor maçı bu akşam saat 15:00’te TRT Avaz ekranlarında olacak. Denizlispor Elazığspor maçı canlı izlemek için yapmanız gerekenler burada. Denizlispor son maçında deplasmanda Manisaspor’a gollü bir maç sonrası 3-2 mağlup olmuştu. Elazığspor ise kendi evinde geçtiğimiz hafta Samsunspor ile karşılaşmış 1-0 geriye düştüğü maçtan kırmızı kart görmesine rağmen 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.

Denizlispor Elazığspor









Maç: Denizlispor Elazığspor

Saat: 15:00

Stadyum: Denizli Atatürk

Kanal: TRT AVAZ (Canlı İzle)

Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Mehmet Metin