DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Temmuz pazar günü gerçekleştirilen 2017 DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. Sonuçların ardından ise gözler üniversite tercihlerine çevrilecek.

Geçtiğimiz yıl DGS’ye giren, sonuç açıklanma ve üniversite tercih döneminde büyük sorunlar yaşamıştı. ÖSYM, DGS sonuçlarını beklenenden çok geç açıklamış, bu nedenle DGS ile üniversiteye yerleşen adaylar mağdur olmuştu. Bu yılda aynı sorunların yaşanmaması için ÖSYM yaptığı açıklamada DGS sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını duyurdu.

2017 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sonuç açıklama takvimine göre 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler ilk olarak DGS ek tercih dönemine çevrilecek. Sonrasında ise adayların üniversite tercih maratonu başlayacak.