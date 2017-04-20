Diyanet Cuma Hutbesi Yayınlandı (21 Nisan 2017)

21 Nisan 2017 tarihli Diyanet cuma hutbesi yayınlandı. Türkiye genelinde camilerde okunacak hutbenin konusu ‘Mümin Güvenen ve Güvenilen İnsandır’ olarak belirlendi.

21 Nisan 2017 tarihli cuma hutbesi yine beklenenden geç açıklandı. İmamlar, her hafta gösterdikleri tepkide hutbenin en azından çarşamba günü açıklanması gerektiğini dile getirmişti. Nedeni ise hazırlık için yeterli sürenin verilmemesi olarak gösterildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu isteğe yine kulak tıkadı.

Diyanet cuma hutbesi, son dönemde giderek artan yalan ve güvensizlik üzerine olacak. Türkiye geneli tüm camilerde imamlar kendilerine verilen ‘Mümin Güvenen ve Güvenilen İnsandır’ başlıklı metni hutbede okuyacak. Bu hafta okunacak hutbenin bir bölümü, “Rabbimiz, kainatı yoktan var etmiş, güven ve huzur dolu bir hayat kurması için varlık alemini insana emanet etmiştir. Okuduğum ayet-i kerimede güvenli bir dünya tesis etmemizin iki şartı olduğu beyan edilmektedir. Birinci şart, imandır. Allah’a ve Resulüne iman etmeden, mümin olmadan doğru yola erişilemez. Emaneti koruyup güvenilir bir insan olmadan da imanın hakikatine erilemez. Eman olmazsa iman olmaz, İslam yaşanamaz.” şeklinde.

Diyanet Cuma Hutbesi – 21 Nisan 2017









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