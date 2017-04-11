Diyarbakır Bağlar Patlamasında Yaralananların İsimleri Açıklandı Mı?

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hain terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen patlamada birçok kişi yaralandı. Çevik Kuvvet binasının tadilat işlerinin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlenen rakamlara göre 4 kişi yaralandı. Yaralanan bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi.
Patlamanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine özel hareket polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri de geldi. Olay Emek Caddesi civarlarında saat 10:40’tan sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yaralanana 4 kişiden birisinin durumunun ise ağır olduğu belirtiliyor.
Resmi bilgilere göre patlamada yaralananların isimleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detaylar oldukça paylaşacağız.