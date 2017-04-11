Diyarbakır Bağlar Patlamasında Yaralananların İsimleri Açıklandı Mı?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hain terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen patlamada birçok kişi yaralandı. Çevik Kuvvet binasının tadilat işlerinin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlenen rakamlara göre 4 kişi yaralandı. Yaralanan bölgedeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Patlamanın gerçekleşmesinin ardından olay yerine özel hareket polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri de geldi. Olay Emek Caddesi civarlarında saat 10:40’tan sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yaralanana 4 kişiden birisinin durumunun ise ağır olduğu belirtiliyor.

Diyarbakır Patlamasında Yaralananların İsimleri Açıklandı Mı?

Resmi bilgilere göre patlamada yaralananların isimleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili detaylar oldukça paylaşacağız.