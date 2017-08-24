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Dünyanın En Büyük Üreticisi Artık Samsung

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Dünyanın En Büyük Üreticisi Artık Samsung
Bu haber 24 Ağustos 2017 - 0:15 'de eklendi .

Intel, dünyanın en büyük çip üreticisi olarak tanınmıştı. Ama artık öyle tanınmayacak. 20 yıldan uzun süredir çalışmalar yapan ve çipler üretmekte olan Intel’in bu unvanı artık Samsung’a ait olacak.

Sürekli çalışmalar yapmakta olan ve gelişmeler kaydeden Intel, son zamanlarda da başarılı çalışmalarına ve yeni çip üretimlerine devam ediyordu. Ancak kendini geliştirmekte olan tek firma, Intel değil. Samsung’un son zamanlarda yapmış olduğu çalışmalar 24 yıldır çalışmalar yapan Intel’i geride bıraktı. Samsung üretmeyi başardığı çipset sayesinde kimsenin yapamadığı bir durumu gerçekleştirdi. Bugüne kadar sadece mobil cihazlar üreten firma, şimdi ürettiği çipset sayesinde uzun zamandır ismini herkese duyuran markanın iki katı kazan elde etmeye başladı.  Kullanılan malzemeler ve bu çipleri yapma sürecinde harcanan büyük rakamlar ileride büyük sorunlar yaratabilir.

Samsung’un bu çipsete oldukça büyük bir yatırım yapmış olması, ileride bellek satışlarında ya da üretiminde bir sıkıntı olduğunda daha büyük zarar görmesine neden olurken, aynı zamanda büyük bir kayıp vermesine de sebep olacak gibi görünüyor.

Buna Bakın!  Apple, Microsoft’tan Hızlı Çıktı
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