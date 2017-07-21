Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı

Son dönemlerde çıkan telefonlarda ve her teknolojik aletlerde olduğu gibi bilgisayarlarda da kablosuz şarj özelliği tercih edilmektedir.

Kimseye duyurmadan üretilen dizüstü bilgisayar da bu kablosuz şarj özelliğini taşımaktadır. Ancak kablosuz şarj aparatları ayrı olarak satılmaktadır. Ayrı satılan bu aparatlar yüksek fiyatlarıyla dikkat çekmektedir. Bu yeni ikisi bir arada bilgisayar hem tablet hem de PC olarak iki türlü kullanıma sahiptir.

Şarjlı Bilgisayardan Görüntü

Klavye 380 dolar, ped 200 dolar olarak fiyatlandırılmıştır. Bu dizüstü bilgisayara ulaşmanız için ayrıyeten 550 dolar civarında bir harcama yapacaksınız. Bilgisayarın kendi ise 1200 dolardan başlamaktadır. Bu bilgisayara tüm içerikleri ile sahip olmak isteyen birinin ödeyeceği miktar 6300 TL’yi bulmaktadır. Bilgisayarı aldığınızda dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunların başında bilgisayarınızı metal yüzeyde şarj ederken altına ortalama 5 cm yüksekliğinde bir sehpa kullanmanızın gerekmektedir. 128 GB depolama alanına sahip olan bilgisayar 8GB RAM ve ekranı 12 inç olan özelliklere sahiptir. Bu bilgisayara sahip olmak isterseniz Dell’in resmi sayfasında bulabilir ve sipariş verebilirsiniz.