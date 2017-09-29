Dünyanın Yeşile Dönmesini Droneler Sağlayacak

Pek çok kişinin hayatında yer edinmeyi başaran droneler, sıkça kullanılmaktadır. Oldukça kullanışlı olan bu dronelar artık yeni bir özellik kazanacak ve dünyanın daha yeşil bir yer olmasına yardımcı olacak.

Üzerine yapılan çalışmalar ve eklenen yenilikleri sayesinde ağaçlandırma görevi yapabilecek. Bir günde 100.000 fidana kadar fidan tohumu üretebilen bu dronelar, ekim süresine başlamadan öncesini de kolaylıkla keşfedebilecekler. Kendi ekeceği alanı belirleyebilen ve en uygun bölgeyi belirleyebilen bu dronelar biyolojik parçalandırma yapabiliyor. Bu sayesinde tohumların ekilebileceği alanlar kısa süre içerisinde belirlenebiliyor. Bu makineler bir hektarlık alanı 18 dakika içerisinde tohumlanmasını sağlayabiliyor. Şimdiden yapılan düzenlemelere ve toplanan verilere göre 2030 yılında kadar yaklaşık olarak 350 milyon hektar yerin ağaçlandırılabileceği söyleniyor. Bu sayede dünyadaki yeşillik alan çoğalacak ve dünya daha temiz bir hale gelecek.