Duyguları Algılayan Cihaz Artık Kullanıma Hazır

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MIT Bilgisayar Bilimi Ve Yapay Zeka Laboratuvarı’nda araştırmalar yapan bir ekip, duyguları algılayabilen kablosuz bir cihaz yaptılar. Bu cihaz sayesinde insanların mutlu, üzgün, heyecanlı ya da kızgın olduklarını anlamak daha kolay olacak.
Bazı alanlarda farklı cihazlar kullanılarak, bu duygu değişimleri takip edilebiliyor. Ancak bu cihazların bazıları kablolu olmasından dolayı, bazıları ise farklı sebeplerden dolayı güvenli bulunmuyor. EQ-Radyo Teknolojisi olarak belirlenen bu cihaz, kablosuz olduğundan dolayı insanların vücutlarına sinyaller gönderiyor. Gönderilen bu sinyaller farklı dalga biçimlerinde kaydediliyor. Alınan bu sinyallerin bazıları kalp atışlarına bölünür. Bu sayede kalp atışının arasındaki aralıkları ölçülür. Eğer bu ölçümün yapıldığı kişinin sonuçları düşük ve negatif çıkarsa, kişinin üzgün olduğu, eğer yüksek ve pozitif, yani çıkan sonuç belirlenen değerler arasında bir sınıra gelirse, kişinin mutlu olduğu belirlenir.
Yeni üretilen bu EQ-Radyo Teknolojisi, tıp alanından eğlence alanına kadar pek çok alanda kullanılabilecek. Ayrıca bu tasarımlar sayesinde, insanların duygularını güvenli bir şekilde öğrenebilirsiniz.