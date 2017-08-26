SON DAKİKA

Teknoloji ve Gündem Haberleri
APPLE’ın Yeni Projesi Sürücüsüz Araç Geliyor

Bilim

APPLE’ın Yeni Projesi Sürücüsüz Araç Geliyor
Uyku Sevenler İçin Çin’de Karekodlu Kapsüller

Bilim

Uyku Sevenler İçin Çin’de Karekodlu Kapsüller
3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?

Güncel

3 Boyutlu Sinema Devri Sona mı Eriyor?
Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda

Donanım

Muhteşem Özellikleri İle Token Ring Yüzükleri Karşınızda
Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi

Bilim

Felaket Bölgelerinde Kullanılacak Yılan Geliştirildi
Microsoft’tan Büyük Yenilik

Mobil

Microsoft’tan Büyük Yenilik
LG Q6 Telefonu Çıktı

Mobil

LG Q6 Telefonu Çıktı
Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son

Bilim

Hava Kirliliğini Önleyen Maskelere Son
Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik

İnternet

Google’dan Engelleri Kaldıran Yenilik
Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda

Mobil

Galaxy A3 2016 Yeni Sürümüyle Karşınızda
Messenger’da Reklamlar Yer Alacak

İnternet

Messenger’da Reklamlar Yer Alacak
Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı

Donanım

Dünyanın İlk Kablosuz Şarjlı Bilgisayarı
En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8

Mobil

En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8
Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?

Mobil

Iphone’da Sorun Mu Yaşanıyor?
Turkcell T80 Çıkacak Mı?

Mobil

Turkcell T80 Çıkacak Mı?

Duyguları Algılayan Cihaz Artık Kullanıma Hazır

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
Duyguları Algılayan Cihaz Artık Kullanıma Hazır
Bu haber 26 Ağustos 2017 - 12:20 'de eklendi .

MIT Bilgisayar Bilimi Ve Yapay Zeka Laboratuvarı’nda araştırmalar yapan bir ekip, duyguları algılayabilen kablosuz bir cihaz yaptılar. Bu cihaz sayesinde insanların mutlu, üzgün, heyecanlı ya da kızgın olduklarını anlamak daha kolay olacak.

Bazı alanlarda farklı cihazlar kullanılarak, bu duygu değişimleri takip edilebiliyor. Ancak bu cihazların bazıları kablolu olmasından dolayı, bazıları ise farklı sebeplerden dolayı güvenli bulunmuyor. EQ-Radyo Teknolojisi olarak belirlenen bu cihaz, kablosuz olduğundan dolayı insanların vücutlarına sinyaller gönderiyor. Gönderilen bu sinyaller farklı dalga biçimlerinde kaydediliyor. Alınan bu sinyallerin bazıları kalp atışlarına bölünür. Bu sayede kalp atışının arasındaki aralıkları ölçülür. Eğer bu ölçümün yapıldığı kişinin sonuçları düşük ve negatif çıkarsa, kişinin üzgün olduğu, eğer yüksek ve pozitif, yani çıkan sonuç belirlenen değerler arasında bir sınıra gelirse, kişinin mutlu olduğu belirlenir.

Yeni üretilen bu EQ-Radyo Teknolojisi, tıp alanından eğlence alanına kadar pek çok alanda kullanılabilecek. Ayrıca bu tasarımlar sayesinde, insanların duygularını güvenli bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Buna Bakın!  Teknolojide Yeni Bir Dönem: Bilgi Aktarma
Etiketler :
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Yaz
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
Duyguları Algılayan Cihaz Artık Kullanıma HazırDuyguları Algılayan Cihaz Artık Kullanıma Hazır
Artık Saniyeler İçerisinde Batarya Doldurmak MümkünArtık Saniyeler İçerisinde Batarya Doldurmak Mümkün
Dünyanın En Büyük Üreticisi Artık SamsungDünyanın En Büyük Üreticisi Artık Samsung
50 Çalışana Mikroçip Takılacak50 Çalışana Mikroçip Takılacak
Artık Li-Fi VarArtık Li-Fi Var
Kirliliğin Kaynağını Çözen Robot Yılan BalıklarıKirliliğin Kaynağını Çözen Robot Yılan Balıkları
Mürettebatsız Gemiler Dünyaya TanıtılıyorMürettebatsız Gemiler Dünyaya Tanıtılıyor
Samsung Note 8’in Renk Seçenekleri Belli OlduSamsung Note 8’in Renk Seçenekleri Belli Oldu
SON DAKİKA