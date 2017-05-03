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E-Spor Faaliyetleri Giderek Artıyor

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E-Spor Faaliyetleri Giderek Artıyor
Bu haber 03 Mayıs 2017 - 1:56 'de eklendi .

Spor müsabakaları artık farklı bir kulvarda da ilerlemeye başladı.

Teknolojinin giderek gelişmesi üzerine bu tür bir sonuç gündemde yer alarak; bu kapsamda varlık gösteren durumlardan bir tanesi olduğu da artık gözlemlenebiliyor.  Elektronik spor olarak da bilinen bu müsabakalar; sporun sadece yeşil sahalarda ya da parke üzerinde değil bilgisayar başında da yapılabileceğini gösterdi.

Türkiye’de büyük başarılara imza atan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi köklü spor kulüpleri, elektronik spor adı altında da takımlar oluşturarak; söz konusu alanda da düzenlenen müsabakalarda kozlarını paylaşmaya başladı. Ülkemizde oldukça yoğun ilgi gören ve özellikle gençlerin ilgisini çeken bu tür faaliyetler; büyük ilgi göreceğe de benziyor.  Bu alanda kulüpler kuran köklü takımlar da bu alanda başarı yakalamanın hesaplarını yaparak; bu kulvarda da kendilerini gösterme amacı güdüyorlar.

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