Eba.gov.tr TEOG 2 2017 Soru ve Cevapları! Eba Giriş Ekranı

EBA giriş işlemleri için öğrenciler TEOG sınavı sonrası eba.gov.tr adresine yoğunluk gösterdi. TEOG 2 2017 Soru ve Cevapları yayınlandı. EBA TEOG sonuçları hakkında detaylı bilgi haberimizde.

TEOG soru ve cevapları 26 Nisan 2017 ilgili TEOG 2 sınavının hemen ardından EBA üzerinden saat 15.00 gibi açıldı. Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) MEB tarafından kurulmuş ve öğrenciler ile öğretmenlerin daha verimli eğitim almalarını sağlamaktadır. EBA’da yer alan içerik ve sonuçlara ulaşmak için ise TC kimlik numarasını kullanarak sisteme şifreniz ile kayıt olup giriş yapmanız gerekiyor. Sınavdan çıkan öğrencilere uzatılan mikrofonlarda ise sınavın nasıl geçtiği sorulduğunda bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini bazıları ise sınavın kolay geçtiğini belirtti.

EBA TEOG Soru Ve Cevapları









TEOG soru ve cevapları an itibariyle açılmış durumda. EBA Giriş yapmak için tıklayınız.