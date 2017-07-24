EFT Nasıl Yapılır? Ne Zaman Saat Kaçta Hesaba Geçer?

EFT nasıl yapılır? Bir bankadan başka bir bankaya para gönderme ve transfer etme işlemi olan EFT işlem ücreti alarak para akışını sağlayabilmektedir.

Açılımı elektronik fon transferi olan EFT bankalar arasında para transferi işlemlerinden biridir. Bankalar arasında para transferinin EFT ve havale olmak üzere bilinen iki yolu vardır. Havale aynı bankalar arasında para transferi sağlıyorken, EFT ile de farklı bankalar arasında para transferi işlemi gerçekleştirilmektedir. EFT ile bankalar arasında para transferi işleminde banka EFT ücreti alabilmektedir ve alınan ücret hakkında bilgi verilmektedir.

EFT Nasıl Yapılır?

EFT yapmak için iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki IBAN numarası ile gerçekleşmektedir. EFT ile para transferi yapılacak kişinin IBAN numarası biliniyorsa başka bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Ancak IBAN numarası bilinmiyorsa hesap numarası, banka adı ve şube numarası ile de EFT işlemi gerçekleştirilmektedir.

EFT şubeden ya da telefon bankacılığı ile yapılmaktadır. Şubeden yapıldığında bilgileri banka yetkilisine söylemek yeterli olacaktır. Telefon bankacılığında ise para gönderme ya da para transfer seçeneklerinden biri seçilip gereken bilgiler doldurulduktan sonra tutarı yazarak gerçekleşmektedir. Onay verildikten sonra EFT işlemi tamamlanmış olacaktır. Para gönderme işlemi mesai saatleri içinde gerçekleşmedir. Bazı bankalar saat 16.00’dan sonra EFT’ye izin vermemektedir bu durum her bankaya göre değişim gösterebilir.