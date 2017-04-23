Egemenlik Nedir? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları Sürüyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm Dünya’da coşkuya kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, bir çok etkinlik ile kutlanıyor. Binlerce çocuk, 23 Nisan’da unutamayacakları bir gün yaşıyor. Peki Ulusal Egemenlik nedir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl yağmur engeline takıldı. Her yıl tüm illerde statlar dolar, gösteriler düzenlenirdi. Ancak bu yıl Türkiye’nin büyük bölümünde havanın soğuk ve yağışlı olmasından dolayı etkinliklerde de aksamalar yaşandı. Kötü havaya rağmen İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde düzenlenen etkinlikler, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak. Çocuk bayramının en çok konuşulan etkinliği ise Cumhurbaşkanı’nın görevini bir günlüğüne bir çocuğun devralması olacak.

Egemenlik Nedir?









Egemenlik, vatan üzerindeki yetkileri başkasından bağımsız kullanabilmektir. Aynı zamanda yaşanılan toprak parçasında hukuk yaratma ve kural koyma gücünü ifade eder. Egemenlik kısaca, bir devletin ülkesi üzerindeki tüm yetkileri ifade eder.