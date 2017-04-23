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Elazığspor Samsunspor Maçı Hangi Kanalda? TRT Türk Canlı Yayın

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Elazığspor Samsunspor Maçı Hangi Kanalda? TRT Türk Canlı Yayın
Bu haber 23 Nisan 2017 - 10:07 'de eklendi .

Elazığspor Samsunspor maçı, TFF 1. Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Kümede kalmak için mücadele eden iki takım, bugün oynanacak zorlu maçta kazanmak ve rahatlamak istiyor. Her iki takımda son haftalarda yakaladığı çıkış ile dikkat çekiyor.

Ev sahibi Elazığspor, ligde oynadığı son 2 maçta 4 puan alarak küme düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Geçtiğimiz hafta zorlu Mersin İdmanyurdu deplasmanında alınan 3 puan, moralleri yükseltti. Bayram Bektaş’ın öğrencileri, Samsunspor karşısında da iyi futbolla sahadan galibiyetle ayrılmak ve ligde kalmak için önemli bir avantaj yakalamak istiyor.

Samsunspor cephesinde ise haftalar sonra geçen hafta içeride Manisaspor karşısında alınan 2-1’lik yenilgi moralleri bozdu. Son 8 maçta sadece 1 kez kaybeden ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Samsunspor, bugün deplasmanda oynanacak Elazığspor maçında da sahadan galibiyetle ayrılmak için sahada olacak. Teknik direktör Osman Özköylü maç öncesinde yaptığı açıklamada mücadele gücü yüksek bir takımla sahada olacaklarını belirtti.

Elazığspor Samsunspor Maçı Hangi Kanalda?





Saat 16:00’da başlayacak olan Elazığspor Samsunspor maçı TRT Türk ekranlarında izleyici karşısına gelecek.

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