Emeklilik Yaşı Nasıl Hesaplanır? Emeklilik Yaşı Düştü Mü?

Emeklilik prim ödeyen milyonlarca SSK ve Bağkur’luların merak ettiği konulardan. Emeklilik Yaşı düştü mü açıklamasına ise Bakan açıklık getirdi. Peki bu Emeklilik Yaşı nasıl hesaplanır?

Günümüzde bir çok vatandaş emeklilik prim, günlerini tamamlamış ancak emeklilik olma yaşı sınırına henüz ulaşamadıkları için emekli olamamışlardır. Görev süresinin bitmesi, emeklilik için erken davranıp işten ayrılmaları ve ya zorunluluk gibi durumlar karşısında işsiz kalan emekli adayları, ilk emeklilik maaşlarını almak için sabırsızlanıyorlar. Buna karşın halk arasında kulaktan kulağa yayılan, emeklilerin yaş sınırları uygulaması düzeltilecek dedikodusunun, yoğun bir kitleye ulaşamasından sonra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı; Mehmet Müezzinoğlu açıklama yapmak zorunda kalmıştır.

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Emeklilerin yaş sınırlarını doldurmalarını sabırla beklemelerini rica eden Mehmet Müezzinoğlu bu konuda herhangi bir çalışmanın yürütülmediğini, böylesinin hem devlet hem de vatandaş için en iyisi olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ nun açıklamasının ardından emekli adayları; ne kadar süre sonra emekli maaşlarını alacaklarını merak ettiler.









Emeklilik Yaşı Hesaplama

Emekli olmak için kaç günlerinin kaldığını, kaç yaşında emekli olacağını hesaplamak isteyen vatandaşlar; Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun resmi internet sitesine girerek istenilen bilgileri yazması sonucunda; doğru bilgiyi elde edeceklerdir. https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ adresi üzerinden kaç yaşında emekli olacağınızı hesaplayabilirsiniz.