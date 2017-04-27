Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 2017 Son Açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanların sorununa çare arayan Hükümet yetkilileri 2017 EYT kanun teklifi hakkında net açıklamalarda bulundu. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika açıklaması!

Emeklilikte yaşa takılmak, resmi dilde şu şekilde ifade edilir: Emekli olmak için gereken yaşta olmayıp, prim gün sayısını doldurmuş kişiler, emeklilikte yaşa takılmış demektir. EYT adıyla kısaltılır.

Emeklilik primlerini ödeyip, gününü dolduran vatandaşlar, emekli olabilmek için gereken yaş sınırlamasını aşmak zorundadır. Bu zorunluluk üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli düzenlemeleri yapacağını net olarak belirtmemiş olsa da, emeklilikte yaşa takılanlar hep bu seçeneği ümit etti.

Son EYT Açıklaması









Önemli bir açıklama ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ ndan geldi. Emeklilik için, yaşa takılan bireylerin yaşlarını tamamlamayı sabırla beklemesi gerektiğini açıkladı. Böylesinin hem devlet, hem de birey açısından sağlıklı olacağını söyleyen Bakan Müezzinoğlu, bu konu hakkında herhangi bir düzenleme yapılmayacağını belirtti. Ancak, bu konuya dair, müjdeli haber vereceğini önceden duyuran Bakan Müezzioğlu; emeklilik primi doldurup 1 -2 yıl ve ya 6 ay süresinin dolmasını bekleyen emeklilik planı olan bireylerin, Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil edileceğini ve sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini belirtti.