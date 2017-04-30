Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Kötü Haber! 2017 EYT Hakkında Son Bilgiler

Yaşa takılanlara son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son açıklama SGK Bakanı’ndan geldi.

EYT emeklilikte yaşa takılanlar, hemen herkes emekli olmak huzur içinde bir ömür sürmek ister. Emeklilik denilince bir bir hayaller kurmaya düşünmeye başlar insan, emekli olup bir tatil yöresine yerleşmek, emekli olup torunlarıyla vakit geçirmek, emekli olup emekli ikramiyesi sayesin de ev almak ya da çocuklarının düğünlerini yapmak birçok çalışanın emeklilik lafı açılınca hayalini kurduğu güzel düşünceler olarak karşımıza çıkıyor.

EYT İçin Haber Geldi!









Çalışma bakanının duyurduğu haber emeklilikte yaşa takılan vatandaşları pek mutlu etmedi, bakan emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenleme yapmayı düşünmediklerini açıkladı. Ve ekleyerek emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın yapması gereken tek şey o yaşlarını doldurana kadar beklemeleridir diyerek merakla emeklilik haberi bekleyen milyonlarca çalışanı üzdü. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların bu açıklamadan sonra geriye tek bir çaresi kalıyor yaşları dolana kadar beklemek, bu olay her ne kadar emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için üzücü bir durum olsa da bu aşamada bir çalışma ve iyileştirme yapılamayacağı bir gerçek olarak duruyor, ama zaman ne getirir bunu bekleyip göreceğiz. (Özel Haber)