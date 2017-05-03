Emeklilikte Yaşa Takılanlar Müjdeli Haber Beklemekte

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Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber bekleyişi içerisinde. Gelen son dakika haber bilgilerine göre referandum sonrası EYT ile ilgili kapsamlı bir çalışma haberi henüz elimize ulaşmadı.
Yürürlükte olan sisteme göre emeklilik için primini dolduran vatandaşlar yaşının dolmasını beklemek zorunda. Bu konuya ilişkin şimdiye kadar üç kıstas belirtilmişti, birincisi sigorta süresi olarak karşımıza çıkmıştı ( bayan vatandaşlar için 20(yirmi) erkek vatandaşlar için 25(yirmi beş yıl ) doldurma şartı, ikinci olarak ise 5000 ( beş bin ) gün prim sayısı doldurma, da sonra üçüncü olarak bir şart daha getirildi.
Hemen herkes için emeklilik denince akla ilk gelen uzun bir çalışma hayatı sonrası sağlıklı ve huzurlu bir tatil, bir dinlenme olarak karşımıza çıkıyor. Bütün çalışanlar emekli olduğu zamanda ne yapacağı konusunda az çok hayaller kurmuştur ve şuan çalışanların bir çoğu da emeklilik için peşi sıra hayaller kuruyorlardır. En çok merak uyandıran konu ise emeklilikte yaşa takılanların durumu, prim gün sayısı dolmuş olmasına rağmen emekli olmak için yaşının dolmasını bekleyen vatandaşlar hükümetten bu konuda yapılacak bir çalışma ile ilgili bir müjdeli haber duymak için sabırsızlıkla bekliyorlar.