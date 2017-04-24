Emeklilikte Yaşa Takılanlar Son Durum Açıklaması Müezzinoğlu’ndan Geldi

Emeklilikte yaşa takılanların son durumu hakkında SGK Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıklamalarda bulundu. 2017 EYT hakkında son dakika gelişmeleri…

Eyt (emeklilikte yaşa takılanlar) emeklilikte yaşa takılanların büyük bir merakla beklediği açıklama emeklilikte yaşa takılan vatandaşları biraz üzdü.

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için yapılan açıklamada bakan emeklilik te yaşa takılan vatandaşlarımız için herhangi bir çalışma yapmayı planlamıyoruz vatandaşların önerimiz yaşlarının dolasıya kadar beklemeleri yönünde diye bir açıklama yaparak emeklilikte yaşa takılan vatandaşları biraz üzdü. Bakan Müezzinoğlu emeklilikte yaşa takılıp fakat prim gün sayılarını doldurmuş çalışmayan vatandaşlar şuan sosyal güvenlik kapsamı dışında kalıyorlar ve sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar, fakat bu durumda olan vatandaşlarımız için bir düzenleme yaparak gelir testi yaptırmadan bu vatandaşlarımızın 53 ( elli üç tl.) genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler diye ekledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda Son Durum









Sözlerine devam eden bakan Müezzinoğlu emeklilikte yaşa takılan vatandaşlara tek önerimiz yaşlarının dolmasını beklemeleri yönünde diyerek açıklamalarına son verdi. Böylelikle merakla emeklilikte yaşa takılan vatandaşların beklemiş olduğu açıklama emeklilikte yaşa takılan hiçbir vatandaşı mutlu etmedi, fakat vatandaşlar yine umutla beklemeye devam edecekler.