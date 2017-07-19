En Çok Merak Edilen Cihaz Samsung Galaxy Note 8

Merak edilen cihazların başında gelen Note 8, oldukça gelişmiş bir cihaz olarak karşımıza çıkmakta.

S8 serisine benzeyen bir görüntüde olduğu öne sürülen Note 8, birkaç özelliği ile S8’ten ayrılıyor. Bu özellikler ise çift kamera, parmak okuyucu özelliği ve daha büyük ekranlı olmasıdır. Eylül ayında tanıtıma çıkacak olan bu cihazların kavisli süper AMOLED olması bekleniyor. Bu sayede renk kalitesi oldukça yüksek olacak. Herkes tarafından merak edilen bu cihazın Eylül ayında, Iphone 8’den önce tanıtıma çıkartılması bekleniyor.

Üstelik bu cihazlara henüz yeni olan Snapdragon 836’nın kullanılması bekleniyor. Bu Snapdragon’un 8355’ten pek farkı olmasa da biraz daha gelişmiş olduğu söyleniyor. Bu cihazın parmak okuyucusunda teknik kısıtlamalar olduğu için bu okuyucunun ekrana entegre olmayacağı ve cihazın arkasında kullanılması bekleniyor. Samsung geçen sene Note 7’de Gear Fit 2, 256 GB MicroSD kart, Gear VR kulaklık gibi bazı hediyeler vererek kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Şimdilik kesin bir şey söylenemese de, bu cihazın yanında da hediyeler vererek kullanıcıların dikkatini çekmesi bekleniyor.